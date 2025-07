Iran arrestato il ciclista 18enne franco-tedesco | Ha commesso un’infrazione

La vicenda del giovane ciclista franco-tedesco Lennart Monterlos, scomparso durante un viaggio in Asia, si arricchisce di un nuovo capitolo: l’arresto in Iran per un’infrazione non ancora dettagliata. Mentre cresce l’incertezza sul suo destino, la Francia ha già espresso preoccupazione e ha sconsigliato viaggi nella regione. La storia di Lennart si trasforma in un delicato equilibrio tra diplomazia, diritti umani e speranza di un suo rapido ritorno a casa.

“È stato arrestato per aver commesso un’infrazione”. È quanto ha detto ieri, senza fornire maggiori dettagli sul presunto reato, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Le Monde, confermando che il suo Paese ha in custodia Lennart Monterlos, il giovane ciclista franco-tedesco scomparso il mese scorso. Il 18enne stava attraversando l’Asia in bicicletta, ma dal 16 giugno scorso non si avevano più sue notizie. La Francia ha sconsigliato vivamente ai propri cittadini di entrare in Iran, proprio perché il Paese effettua arresti arbitrari, una politica deliberata che aveva subito anche Cecilia Sala, la giornalista italiana liberata dal carcere di Evin l’8 gennaio dopo 21 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, arrestato il ciclista 18enne franco-tedesco: “Ha commesso un’infrazione”

