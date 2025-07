ipotesi stangata su sigarette tabacco e cig per finanziare bruxelles

Una possibile stangata su sigarette, tabacco e e-cig potrebbe presto finanziare le casse di Bruxelles, contribuendo al bilancio Ue 2028-2035. Nuove accise su prodotti di consumo e rifiuti elettronici sono tra le ipotesi in valutazione, con effetti non solo sui costi per i cittadini ma anche sulla redistribuzione delle entrate. La decisione verrà discussa dal Collegio dei commissari il 16 luglio: se le...

Tra le ipotesi per incrementare le risorse proprie del nuovo Bilancio Ue per il 2028-2035 ci potrebbero essere nuove accise sul tabacco e sui rifiuti elettronici o ‘e-waste. È quanto si apprende da fonti a Bruxelles. Ciò significa non solo costi aggiuntivi per chi fuma ma anche che parte del gettito finirebbe all’Unione europea e non ai singoli stati. La possibilità sarà esaminata dal Collegio dei commissari mercoledì prossimo 16 luglio. Se le bozze venissero confermate l’aggravio dei prezzi sarebbe consistente, con rincari medi del 20% sul costo finale. Le accise sulle sigarette verrebbero più che raddoppiate (+ 139%), triplicate ed oltre per il tabacco trinciato (+ 258% ), quelle per i sigari addirittura più che decuplicate (+ 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it