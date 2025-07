Ipotesi Ingegneria al Km Rosso | un investimento da 60 milioni

L'ipotesi di un ingegneria al Km Rosso, con un investimento di 60 milioni, apre scenari entusiasmanti per lo sviluppo locale. Confindustria si mobilita insieme a istituzioni e imprese, offrendo oltre 25mila mq di spazi e edifici pronti in soli quattro anni. Un progetto che promette di rafforzare l’economia e creare nuove opportunità di crescita, trasformando il territorio in un polo di innovazione e business.

NUOVI SCENARI. Confindustria al lavoro con istituzioni e imprese locali. A disposizione spazi per oltre 25mila mq. Nuovi edifici pronti in 4 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ipotesi Ingegneria al Km Rosso: un investimento da 60 milioni

