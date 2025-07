Investita e uccisa a Porto Cervo ‘Spohr a disposizione delle autorità’

Un tragico incidente scuote Porto Cervo: Vivian Spohr, moglie del CEO Lufthansa, si è immediatamente resa disponibile alle autorità italiane, dopo l’incidente in cui ha perso la vita Gaia Costa. La sua collaborazione rappresenta un passo importante nelle indagini in corso, mentre il paese si interroga sulle cause di questa drammatica tragedia. Resta da capire come evolverà questa vicenda che ha coinvolto due famiglie e una comunità intera.

Vivian Spohr, moglie del Ceo di Lufthansa Carsten Spohr, coinvolta nell’incidente stradale avvenuto martedì a Porto Cervo in cui ha perso la vita la 24enne Gaia Costa, si è messa a disposizione degli inquirenti. In una nota inviata alla stampa, i legali della Spohr, gli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale, hanno dichiarato che la loro assistita si è messa a completa disposizione della magistratura italiana per le indagini in corso. Vivian Spohr: “A completa disposizione”. “Pur consapevole che una perdita così grande non possa essere colmata – si legge nel comunicato – la signora Spohr si attiverà per attenuarne, per quanto possibile, le conseguenze”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Investita e uccisa a Porto Cervo, ‘Spohr a disposizione delle autorità’

In questa notizia si parla di: spohr - porto - cervo - disposizione

Gaia Costa morta investita a Porto Cervo: Vivian Spohr indagata per omicidio stradale - Tragedia a Porto Cervo: Gaia Costa, giovane di 24 anni, perde la vita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un SUV condotto da Vivian Spohr, indagata per omicidio stradale.

Vivian Spohr, la manager tedesca che ha travolto e ucciso, con un Suv, una ragazza di 24 anni a Porto Cervo, è 'a completa disposizione dell'autorità Giudiziaria italiana'. Lo scrivono i suoi avvocati. #ANSA Vai su X

#10Luglio2025 #gaiacosta Sardegna, una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, è stata investita mortalmente a Porto Cervo da un Suv Bmw guidato da Vivian Alexandra Spohr, dirigente tedesca e moglie dell’ad di Lufthansa. L’incidente è avvenuto mentre la giova Vai su Facebook

Porto Cervo, Vivian Spohr investe e uccide Gaia Costa: Sono a disposizione dei pm; Gaia Costa investita a Porto Cervo, i legali della manager: A disposizione dei pm; Investita e uccisa a Porto Cervo, ‘Spohr a disposizione delle autorità’.

Suv Porto Cervo, Spohr a disposizione Pm - tornata in Germania dalla Sardegna dove martedì, a Porto Cervo, alla guida di un suv ha investito una 24enne che attraversava sulle ... Riporta msn.com

Porto Cervo, Vivian Spohr investe e uccide Gaia Costa: "Sono a disposizione dei pm" - Vivian Spohr, moglie del CEO di Lufthansa, è al centro di un caso che ha scosso la Costa Smeralda: martedì scorso, alla guida del suo Suv , ha investito e ucciso Gaia Costa, 24 anni, a Porto Cervo. Secondo msn.com