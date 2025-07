Investire sui giovani o scomparire | un bivio per l’Italia

L'Italia si trova di fronte a una scelta cruciale: investire sui giovani o rischiare di scomparire. La recente analisi dell’Upb dipinge un quadro inquietante, con un possibile calo di 700mila lavoratori nei prossimi cinque anni se non si interviene. Un bivio che richiede decisioni rapide e coraggiose per garantire un futuro sostenibile e prospero al nostro Paese.

Martedì la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Lilia Cavallari, in un’audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, ha scattato una fotografia allarmante: a causa di un inverno demografico senza precedenti, se fossero mantenuti gli attuali tassi di occupazione nei prossimi 5 anni ci sarebbe una perdita di 700mila lavoratori (1,8 milioni sui prossimi dieci anni), con un impatto rilevante su debito pubblico, crescita e produttività. Servono quindi misure strutturali: politiche per favorire donne e giovani nel lavoro, un’immigrazione selettiva di qualità europea e la rimozione di barriere all’interno dell’Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Investire sui giovani o scomparire: un bivio per l’Italia

Investire sui giovani o scomparire: un bivio per l'Italia.

