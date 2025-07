Investimenti fashion la borsa non passa mai di moda

L’investimento nel mondo della moda, e in particolare nelle iconiche borse di lusso, si riconferma un settore in costante crescita e fascino. Recentemente, l’asta di Sotheby’s dedicata ai pezzi più esclusivi ha fatto registrare un record incredibile: la vendita del prototipo della Birkin di Hermès per ben 10 milioni di dollari. Un vero e proprio trionfo che sottolinea come, nel lusso come negli investimenti, alcune icone non passano mai di moda, continuando a stupire e attrarre collezionisti di tutto il mondo.

Si è appena conclusa Fashion Icons, l’asta di Sotheby’s dedicata al mondo del lusso. L’appuntamento, che ha chiuso simbolicamente la settimana dell’Alta Moda di Parigi, sarò ricordato anche per aver messo a segno un nuovo record. Il lotto più ambito, quello relativo al prototipo della borsa Birkin di Hermès è stato venduto, infatti, per la cifra monstre di 10 milioni di dollari. Realizzata su misura nel 1984, la Birkin è stata venduta in 10 minuti a un collezionista privato dal Giappone. Certamente la borsa in questione, per le sue caratteristiche e per essere stata posseduta e utilizzata dall’attrice di Blow-up, rappresenta un caso a sé, ma riapre il tema degli investimenti sulle borse griffate. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Investimenti fashion, la borsa non passa mai di moda

borsa - fashion - moda - investimenti

