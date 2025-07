Investe il ciclista Paolo Michelin e scappa | dopo giorni si costituisce il pirata della strada è un 16enne

Una tragedia avvenuta nella quiete di Cereda di Cornedo Vicentino scuote la comunità: il 62enne Paolo Michelin è stato investito e ucciso da un giovane di soli 16 anni, che dopo giorni di fuga si è presentato in caserma. Un dramma che riaccende il dibattito sulla sicurezza e la responsabilità sulle strade italiane. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sconvolgente.

Il 62enne Paolo Michelin è stato investito e ucciso la notte tra venerdì e sabato mentre si trovava in bicicletta vicino alla sua casa di Cereda di Cornedo Vicentino. A travolgerlo era stato un ragazzo di 16 anni in scooter che poi si era dato alla fuga. Ora si è costituito in caserma accompagnato dai genitori.