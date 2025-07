Invasione anomala di blatte a Napoli l’Asl | Fenomeno eccezionale ancora da spiegare

Napoli si trova di fronte a un fenomeno senza precedenti: un'invasione anomala di blatte, ancora avvolta nel mistero. Nonostante i numerosi interventi di deblattizzazione, le fastidiose presenze continuano a crescere in diverse zone della cittĂ , sollevando preoccupazioni per la salute pubblica e le condizioni igieniche. L'Asl Napoli 1 si impegna a spiegare questa situazione eccezionale. Ma cosa sta veramente causando questa invasione?

