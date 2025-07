Invalsi Castellana Gilda | Ok a sistema di valutazione ma non gratis a carico dei docenti Dovrebbe essere affidati ad esterni

Il Rapporto Nazionale Invalsi 2025 rivela dati incoraggianti sulla riduzione della dispersione scolastica, prevista all’8,3%, sotto gli obiettivi europei e del PNRR. Tuttavia, mentre si approva un sistema di valutazione più efficace, la Gilda evidenzia che il costo non dovrebbe ricadere sui docenti, proponendo l’affidamento a risorse esterne. Un equilibrio tra qualità e sostenibilità che richiede attenzione e responsabilità condivisa.

Il Rapporto Nazionale Invalsi 2025 è stato presentato il 9 luglio presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera. Tra gli elementi messi in rilievo emerge una riduzione della dispersione scolastica esplicita, che per il 2025 è stimata all'8,3?%, un valore inferiore al traguardo fissato dall'Unione Europea per il 2030 (9?%) e agli obiettivi del PNRR (10,2?%).