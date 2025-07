Invalsi Castellana Gilda | Ok a sistema di valutazione ma non gratis a carico dei docenti Dovrebbe essere affidata ad esterni

Il Rapporto Nazionale Invalsi 2025 svela progressi importanti nella lotta alla dispersione scolastica, stimata all’8,3%, superando gli obiettivi europei e del PNRR. Tuttavia, il dibattito sulla valutazione scolastica resta acceso: Castellana della Gilda sostiene che il sistema sia utile, ma non dovrebbe gravare sui docenti, bensì essere affidato a enti esterni. È fondamentale trovare un equilibrio che garantisca qualità e sostenibilità nel nostro sistema educativo.

Il Rapporto Nazionale Invalsi 2025 è stato presentato il 9 luglio presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera. Tra gli elementi messi in rilievo emerge una riduzione della dispersione scolastica esplicita, che per il 2025 è stimata all’8,3?%, un valore inferiore al traguardo fissato dall’Unione Europea per il 2030 (9?%) e agli obiettivi del PNRR (10,2?%). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

