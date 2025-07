Intrugli senza senso che sfuggono a un’analisi accurata Omaggia Pollock ma non ha sentimento né verità | il The Guardian stronca Ed Sheeran pittore

L'emozione di vedere le proprie opere esposte si scontra con le parole dure di una critica severa. Ed Sheeran, celebre per le sue melodie, ha scoperto che anche nel mondo della pittura l'attenzione è filtrata da occhi esperti e giudizi impietosi. La sua passione artistica, nata come svago, ora si confronta con un'analisi che mette in discussione il valore delle sue creazioni. E così, tra entusiasmo e delusione, l’artista si rende conto che...

L’emozione della vigilia c’era. Non essendo il suo lavoro principale, cioè comporre e cantare, Ed Sheeran era al settimo cielo per l’anteprima dell’esposizione delle sue tele al Cosmic Carpark Paintings di Londra. La pittura infatti è una delle grandi passioni dell’artista. Ma gli entusiasmi si sono spenti davanti ad una recensione dura del The Guardian. “Amo dipingere, più per divertimento e per regalare agli amici, ma questa volta sono stato incoraggiato a farne una esposizione da Damien Hirst e Heni – ha scritto su Instagram -. Dipingo quando non lavoro su un disco, solo per fare qualcosa di creativo con il cervello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it