Intossicazione da cloro in piscina a Vicenza | 15 persone soccorse

Una giornata di divertimento si è trasformata in un incubo per quindici persone a Vicenza, vittime di un’intossicazione da cloro in piscina. Tra loro ci sono anche sei bambini, che hanno mostrato sintomi come bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture pubbliche e sulla gestione corretta dei prodotti chimici. Dai primi accertamenti, si attendono chiarimenti su cosa abbia causato questa emergenza.

Quindici persone sono state soccorse a Vicenza a causa di una intossicazione da cloro dopo aver trascorso la mattinata in piscina. Di questi, almeno sei bambini tra i 7 e i 10 anni che partecipavano a una gita di un centro estivo. Bruciore a occhi e vie respiratorie, tosse, irritazione congiuntivale, sono questi i sintomi che hanno fatto scattare l’allarme in una struttura del quartiere di San Pio X. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto, ma dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un errore umano, anche se inizialmente si era temuta una fuoriuscita di cloro dagli impianti o addirittura lo scoppio di una bombola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Intossicazione da cloro in piscina a Vicenza: 15 persone soccorse

In questa notizia si parla di: intossicazione - cloro - piscina - vicenza

Roma, ricoverati 5 bimbi dopo bagno in piscina, uno grave: ipotesi intossicazione da cloro - Un pomeriggio di divertimento si è trasformato in un incubo: cinque bambini, dopo un bagno in piscina a Roma, sono stati ricoverati, uno in condizioni gravi.

Vicenza, 9 adulti e 6 bambini intossicati da cloro dopo il bagno in piscina: finiscono tutti al pronto soccorso; Perdita cloro in una piscina di Vicenza, 9 bambini intossicati; Intossicazione da cloro in piscina a Vicenza: 15 persone soccorse.

Bimbi intossicati dal cloro in piscina a Vicenza, malori dopo le perdite nella vasca: in 6 in Pronto Soccorso - Diversi bambini sono rimasti intossicati dal cloro in una piscina di Vicenza dove si erano recati con un campo estivo. Lo riporta informazione.it

Troppo cloro in una piscina di Vicenza, sei bimbi intossicati - La Regione Veneto al lavoro per capire cosa è successo L'articolo Troppo cloro in una piscina di Vicenza, sei bimbi intossicati proviene da Open. Da msn.com