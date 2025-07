Intesa Sanpaolo punta sul rilancio dell’Ucraina

Sono qui da un impegno concreto, simbolo di solidarietà e fiducia nel futuro del paese. Intesa Sanpaolo rafforza il suo ruolo strategico in Ucraina, puntando sulla ricostruzione e sullo sviluppo economico, confermando la propria presenza come punto di riferimento affidabile. Con un impegno duraturo, la banca dimostra che il sostegno alle comunità colpite può fare la differenza. E questa è solo l’inizio di un percorso di rinascita condivisa.

Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno in Ucraina attraverso la controllata Pravex Bank, parte della Divisione International Banks. "Intesa Sanpaolo, attraverso la controllata Pravex Bank parte della Divisione International Banks, è l'unica banca italiana presente e operativa in Ucraina", ha dichiarato Paola Papanicolaou, Chief della Divisione International Banks, intervenendo alla Conferenza sulla Ricostruzione in Ucraina. "Sono qui da un anno – ha proseguito – e da quando sono arrivata ho ripreso in mano il progetto Ucraina perché credo fermamente in una ripresa di questa importante regione che sempre di più è in una fase di graduale integrazione con l'Europa.