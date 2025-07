Intesa Parigi-Londra sulle bombe atomiche mentre Berlino sale sopra ai tank

In un mondo in rapido cambiamento, le alleanze si rafforzano e le strategie di difesa si evolvono. Tra tensioni nucleari e movimenti militari, nasce un nuovo fronte europeo guidato da Starmer e Macron, pronti a unirsi per proteggere un continente sotto pressione. Ma cosa significa questa intensa cooperazione per il futuro dell’Europa? Scopriamolo insieme, continuando a leggere.

Nasce l’asse fra Starmer e Macron: «Collaborazione più stretta che mai per difendere l’Europa contro le minacce estreme». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Intesa Parigi-Londra sulle bombe atomiche mentre Berlino sale sopra ai tank

Media: Trump sospende gli aiuti militari a Kiev. L'accordo sulle terre rare non è più sul tavolo - La Casa Bianca conferma: Stop agli aiuti a Kiev per trovare una soluzione alla guerra; Zelensky: Accordo per la fine della guerra? Ancora molto, molto lontano. Meloni: Lo scontro in tv con Trump non ha aiutato; Zelensky cede. Trump sarebbe pronto ad annunciare l'intesa sui minerali con l'Ucraina.

Che cos'è questo nuovo coordinamento atomico fra Londra e Parigi - Contro Putin e con un occhio a Trump Ieri il primo ministro Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron a Londra hanno firmato, tra le altre ... Come scrive ilfoglio.it

Parigi-Londra-Usa, 'Mosca non ci inganna con bomba sporca' - "Nessuno si lascerebbe ingannare" se Mosca intensificasse il conflitto in Ucraina utilizzando il pretesto dell'uso da parte di Kiev di una "bomba sporca" menzionata dal governo russo: hanno ... Si legge su ansa.it