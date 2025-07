Intesa Italia-Ucraina | 1,5 milioni per ‘Inclusion first’ programma per la tutela dei disabili

Roma, 11 luglio 2025 – È stato firmato oggi a Roma, durante la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina 2025, un importante accordo tra Italia e Ucraina dedicato all’inclusione. Con un investimento di 15 milioni di euro, il programma “8216inclusion First” mira a tutelare i diritti dei disabili e promuovere una società più equa. Partendo dal riconoscimento della centralità della persona, questa collaborazione rappresenta un passo decisivo verso un futuro più inclusivo per tutti.

Roma, 11 luglio 2025 – È stato firmato oggi a Roma, nel corso della Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina 2025, il Memorandum d'intesa sulla cooperazione tra il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il Ministero della Politica sociale dell'Ucraina rappresentato dal Vice Ministro Iryna Postolovska. Partendo dal riconoscimento dell'importanza della dimensione umana della ripresa del Paese, il Memorandum ha l'obiettivo di condividere esperienze, sviluppare e attuare progetti comuni, garantire la protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e migliorare l'inclusione sociale e lavorativa.

