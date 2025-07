Interventi di riqualificazione nelle stazioni ecologiche di Ravenna | chiusure fino a ottobre

Gli interventi di riqualificazione nelle stazioni ecologiche di Ravenna, promossi dal Gruppo Hera e finanziati dal PNRR, stanno portando importanti miglioramenti infrastrutturali. Con chiusure temporanee fino a ottobre, questi lavori puntano a rendere le aree più sicure, sostenibili ed efficienti per tutta la comunità . Un passo fondamentale verso un ambiente urbano più pulito e innovativo, che trasformerà le stazioni in hub all’avanguardia per la gestione dei rifiuti.

Proseguono gli  interventi di riqualificazione delle stazioni ecologiche nel Comune di Ravenna, promossi dal Gruppo Hera e finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). "Questi lavori - spiega la multiutility - mirano a migliorare l'efficienza, la sicurezza e la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

