Intervallo Film | 2^ edizione di LUPI residenza di cinema ibrido alle Isole Tremiti

La seconda edizione di LUPI, promossa da Intervallo Film, apre le porte a creativi e cineasti pronti a esplorare nuovi linguaggi e a catturare l'anima delle Isole Tremiti. Un'occasione unica per narrare storie autentiche, valorizzare territori a rischio spopolamento e trasformare esperienze in cortometraggi coinvolgenti. Questo percorso innovativo unisce cinema e territorio, dando voce a luoghi dimenticati e creando un ponte tra arte e comunità. Vuoi scoprire come partecipare?

Ricercare linguaggi ed esperienze nuove, creare un legame con i territori e valorizzare i luoghi a rischio spopolamento. E poi narrare tutto in una sceneggiatura per realizzare un cortometraggio. È il percorso della seconda edizione di LUPI, la call aperta da Intervallo Film tesa a selezionare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

