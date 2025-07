Inter Women arriva finalmente il momento dell’esordio nell’Europeo per Serturini! Le ultime sul match contro le iberiche

Una nuova stella brilla nel cielo del calcio femminile italiano: Annamaria Serturini ha fatto il suo storico esordio con la Nazionale maggiore, portando orgoglio e passione in campo contro la Spagna. Un momento emozionante che segna un passo importante nella sua carriera e per l’Inter Women, testimoniando il talento e la determinazione delle nostre calciatrici. E ora, l’avventura europea continua, pronta a scrivere nuove pagine di successo...

Inter Women, Serturini entra in campo con la maglia della Nazionale azzurra! Arrivato il momento dell'esordio per la giocatrice nerazzurra. Momento da incorniciare per Annamaria Serturini, attaccante dell'Inter Women, che questa sera ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della Nazionale maggiore durante il match decisivo contro la Spagna a Berna, valido per l'accesso ai quarti di finale dell' Europeo femminile. La giocatrice nerazzurra, classe 1998, è stata scelta dal commissario tecnico Andrea Soncin per rinforzare l'attacco azzurro in un momento chiave del torneo. Un riconoscimento importante per Serturini, reduce da una stagione di alto livello con l'Inter, dove ha saputo distinguersi per qualità , velocità e determinazione.