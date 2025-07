Inter Under-23 è fatta per il primo colpo! Un’attesa per l’ufficialità – Sky

L’Inter Under-23 sta prendendo forma: il club nerazzurro ha già effettuato il primo colpo di mercato, puntando a rafforzare la squadra in vista del debutto in Serie C. L’attesa per l’annuncio ufficiale cresce, mentre la dirigenza continua a lavorare intensamente per completare il progetto. La seconda squadra nerazzurra si prepara a scrivere un nuovo capitolo, confermando l’impegno dell’Inter nello sviluppo dei giovani talenti. Restate sintonizzati: l’avventura sta per cominciare.

L'Inter Under-23 inizia a prendere forma. Il club nerazzurro ha già messo a segno il primo colpo di mercato per la seconda squadra. Per l'ufficialità, però, bisognerà necessariamente attendere. IN FASE DI DEFINIZIONE – La dirigenza nerazzurra è al lavoro e non solo per la Prima Squadra. Il progetto dell'Inter Under-23, infatti, è in fase di definizione, in vista del primissimo esordio che avverrà direttamente in Serie C. La seconda squadra, che verrà allenata da Stefano Vecchi, inizia a prendere forma. Secondo gli aggiornamenti lanciati da Gianluca Di Marzio, infatti, il primo colpo nerazzurro è già stato messo in cassa forte.

