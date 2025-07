Inter senti Legrottaglie | Leoni diventerà capitano della Nazionale Ha qualità pazzesche

Quando si parla di talento e determinazione, le parole di Inter Senti Legrottaglie risuonano come un'eco di rispetto e ammirazione. Leoni, il giovane difensore del Parma, ha intrapreso una scalata incredibile verso la vetta del calcio internazionale, diventando anche capitano della nazionale. La sua storia dimostra che con passione e dedizione, i sogni più grandi possono diventare realtà . E questa è solo l’inizio di un racconto che continuerà a sorprenderti...

La scalata del difensore del Parma cominciò alla Samp, quando Legrottaglie puntò su di lui: "Non avevo mai visto un ragazzo così forte a 16-17 anni. Era strano giocasse solo in Primavera 2. Lo acquistammo per una cifra che era una cavolata.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it