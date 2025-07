Inter Milan il retroscena sul rapper Lazza e sul derby vinto dai rossoneri di due anni fa’ | le sue parole

Lazza, il celebre rapper milanese e tifoso rossonero, ha scritto un nuovo capitolo della sua storia a San Siro, il tempio del calcio e della musica. La sua performance non è stata solo un concerto, ma una vera e propria rivincita personale, culminata con la vittoria del Milan nel derby di due anni fa, un trionfo che ancora oggi viene ricordato tra i fan. Un aneddoto che unisce passione sportiva e talento musicale, rendendo questa storia davvero unica.

