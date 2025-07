Inter continua il pressing del Bruges per Stankovic | il nodo è la recompra

L'Inter continua a monitorare con attenzione il pressing del Club Brugge per Stankovic, puntando a risolvere il nodo della recompra che coinvolge un'offerta di 10 milioni. Mentre i nerazzurri ritengono congrua questa proposta, resta aperto l’accordo su un altro aspetto chiave della trattativa, lasciando ancora qualche punto irrisolto in vista di una possibile conclusione positiva.

I 10 milioni offerti dal club belga sono considerati congrui dai nerazzurri. Manca però l'accordo sull'altro aspetto della trattativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, continua il pressing del Bruges per Stankovic: il nodo è la recompra

In questa notizia si parla di: inter - continua - pressing - bruges

Inter, l’ultimo grande passo! E si continua a monitorare un giocatore - Tra l’ultimo grande passo e il rush finale, si continua a seguire da vicino un giocatore chiave. Tra poco più di novanta minuti, si potranno tirare le somme di questa emozionante stagione.

? Calciomercato #Milan: continua il pressing per Victor #Boniface! L'attaccante del #BayerLeverkusen piace ai rossoneri, ma il prezzo è alto. Può essere lui il colpo giusto per l’attacco di #Allegri? #acmilan #calciomercato #Boniface Vai su Facebook

Inter, continua il pressing del Bruges per Stankovic: il nodo è la recompra; In Belgio – “Inter-Bruges, si tratta per Stankovic”. Ma la cifra della recompra è folle; Il Bruges a Milano per Stankovic: il figlio di Dejan potrebbe favorire l'uscita di Jashari.

In Belgio – “Accordo Inter-Bruges per Stankovic”. Ma la cifra della recompra è folle - Prosegue la trattativa tra Inter e Club Brugge per Aleksandar Stankovic: pressing fortissimo da parte dei belgi per il centrocampista serbo, tornato a Milano dopo la positiva stagione trascorsa in pre ... Secondo informazione.it

Mercato Inter, il Club Bruges insiste per Stankovic: Marotta detta le condizioni - Il Club Bruges sta continuando a fare pressioni sull’Inter per assicurarsi le prestazioni di Aleksandar Stankovic in vista della prossima stagione. Scrive spaziointer.it