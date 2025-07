Intascava i soldi delle visite medico indagato per peculato

Il medico è indagato per l'ipotesi di reato di peculato ai danni del Policlinico per un importo complessivo pari a oltre 360.000 euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Intascava i soldi delle visite, medico indagato per peculato

