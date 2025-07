Installate 10 fototrappole e per i trasgressori multe fino a 26mila euro

A Monza, la battaglia contro chi viola le regole ambientali si fa più decisa: con l’installazione di 10 nuove fototrappole, in aggiunta alle precedenti, si intensificano i controlli e le sanzioni possono raggiungere fino a 26mila euro. Dove sono state posizionate? Scopriamo insieme come questa iniziativa mira a tutelare la nostra città e scoraggiare i trasgressori.

A Monza prosegue senza sosta la lotta contro i furbetti che abbandonano i rifiuti. Da oggi, venerdì 11 luglio, è iniziata in città l’installazione di 10 fototrappole. Che si sommano a quelle già installate nel corso del 2024 e a quelli nuovi previsti per i prossimi mesi. Dove sono stati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: installate - fototrappole - trasgressori - multe

MURAVERA, ABBANDONANO I RIFIUTI NEL TERRITORIO, MALEDUCATI SMASCHERATI GRAZIE ALLE FOTOTRAPPOLE, PER LORO SCATTERÀ LA DENUNCIA Muravera, 9 luglio 2025 - Muravera intensifica la lotta contro l’abbandono indiscriminato d Vai su Facebook

Abbandono dei rifiuti in strada, 2.300 verifiche in un anno: 222 sanzioni; Tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti: trasgressori beccati anche con le fototrappole; Rifiuti, installate le fototrappole. Da aprile scatteranno le multe.

Rifiuti, installate le fototrappole. Da aprile scatteranno le multe - Da aprile scatteranno le multe È stato redatto il regolamento per poterle usare correttamente, con possibilità del Comune di sanzionare i trasgressori ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Fototrappole, 77 multe per abbandono illegale di rifiuti - RaiNews - Fototrappole, 77 multe per abbandono illegale di rifiuti Il sistema delle telecamere comunali ha censito almeno 400 episodi di scarichi senza permesso. Si legge su rainews.it