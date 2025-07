Insegnante in congedo parentale ma era all’estero per lavorare | presunto danno erariale di 1,3 milioni di euro

Un insegnante in congedo parentale accusato di aver sfruttato il beneficio per lavorare all’estero, invece di prendersi cura della famiglia. Le indagini delle Fiamme Gialle e le segnalazioni alla magistratura rivelano un presunto danno erariale di oltre 13 milioni di euro, sollevando dubbi sulla gestione degli assegni garantiti per motivi di famiglia. La vicenda mette in luce come il sistema di tutela possa essere vulnerabile a abusi, aprendo un dibattito sulla trasparenza e la responsabilità.

Usava il concedo parentale, garantito per motivi di famiglia, per andare a lavorare all’estero. È quanto emergere dalle indagini della Guardia di finanza su un insegnante di elettrotecnica e applicazioni di un istituto del Pisano. Il caso è stato segnalato per una ipotetica truffa alla procura di Pisa e alla magistratura contabile di Firenze per un presunto danno erariale di oltre 1,3 milioni di euro. Una nota delle Fiamme gialle spiega che in base alle indagini l’uomo non solo in due anni scolastici avrebbe esercitato “attività extra professionale di ingegnere, con regolare partita Iva ma senza le previste autorizzazioni” utilizzando spesso il congedo parentale, ma avrebbe anche svolto “ attività imprenditoriale, risultando coinvolto in 12 società a vario titolo” violando le norme “che vietano al pubblico dipendente di ricoprire cariche e detenere partecipazioni in società”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Insegnante in congedo parentale, ma era all’estero per lavorare”: presunto danno erariale di 1,3 milioni di euro

