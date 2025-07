Insegnante delle superiori lavorava all’estero mentre era in congedo parentale Più di un milione di euro di danni erariali

Un insegnante delle superiori, in congedo parentale, avrebbe accumulato oltre un milione di euro di danni erariali, coinvolto in dodici società e operante all’estero come libero professionista, violando le norme che proibiscono ai dipendenti pubblici di ricoprire cariche in tali organizzazioni. Un caso che solleva serie domande sulla trasparenza e l’etica nel settore pubblico. La vicenda si confronta con un complesso intreccio di illegalità e interessi personali…

Pontedera (Pisa), 11 luglio 2025 – Coinvolto in ben dodici società, nonostante la legge proibisca ai dipendenti pubblici di ricoprire cariche e detenere partecipazioni in seno a tali organizzazioni economiche. E poi, secondo le indagini della guardia di finanza di Pontedera con il Nucleo Speciale Anticorruzione, sarebbe andato a lavorare in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Francia e Germania come libero professionista, peccato che per lo Stato fosse in congedo parentale. A finire nei guai un ingegnere, docente di elettrotecnica e applicazioni in un istituto superiore della Valdicecina, denunciato per truffa e segnalato alla Corte dei Conti di Firenze per un presunto danno erariale di oltre 1,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insegnante delle superiori lavorava all’estero mentre era in congedo parentale. Più di un milione di euro di danni erariali

