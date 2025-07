innocence trame e anticipazioni puntate del 12 e 13 luglio della nuova soap di canale 5

Preparati a vivere un’estate all’insegna del brivido con "Innocence", la nuova soap turca di Canale 5 che promette suspence, emozioni e colpi di scena. Nei primi due episodi in onda il 12 e 13 luglio, scoprirai le intricate vicende di Bahar Yüksel, tra segreti nascosti e drammi familiari. Cosa ci riserveranno le trame di questa coinvolgente serie? Scopriamolo insieme!

Titolo originale Masumiyet, Innocence è il serial drammatico che ci terrà compagnia per tutta l’estate nel weekend di Canale 5. Cosa accadrà nel primo e nel secondo episodio della nuova soap turca Mediaset, in onda sabato 12 e domenica 13 luglio? Scopriamolo insieme. Trame Innocence del 12 luglio: cosa ci attende nella nuova soap turca di Canale 5?. La vita di Bahar Yüksel, donna sposata con Timur e madre di due figli, sembra procedere su binari abbastanza normali, almeno fino a quando la figlia 19enne non si innamora dell’uomo sbagliato. Ela – questo il nome della primogenita – si invaghisce di un uomo più grande di lei. 🔗 Leggi su Superguidatv.it