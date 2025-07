INNOCENCE | SU CANALE 5 AL VIA L’ENNESIMA SERIE TURCA RISCHIO ASSUEFAZIONE?

Canale 5 si conferma il palcoscenico prediletto per le serie turche, conquistando il pubblico con storie appassionanti e personaggi coinvolgenti. L’ultima novità, “Innocence”, un romantic thriller ricco di suspense e romanticismo, promette di catturare ancora di più gli spettatori. Debuttando dal 12 luglio, questa nuova serie si inserisce perfettamente tra le preferenze degli appassionati. Riuscirà a diventare il nuovo fenomeno della rete? Solo il tempo lo dirà.

Canale 5 è invasa dalle serie turche. Non bastano quelle in onda e partite di recente visto che si aggiunge “Innocence”, un romantic thriller con vari volti visti in Terra Amara e Mr. Wrong. Debutta dal 12 luglio, sabato e domenica, su Canale 5, alle ore 14:30 – in prima visione assoluta ed esclusiva – «Innocence». Nel cast del romantic thriller, tra gli altri, Serkay Tütüncü ( Mr. Wrong ), Alayça Öztürk ( Terra Amara ), Kimya Gökçe ( DayDreamer, Mr. Wrong ). Al centro del racconto, una madre che cerca di salvare la giovane figlia da una relazione sbagliata. Bahar (Deniz Çak?r), separata con due figli, tenta di ostacolare il primo amore di Ela (?layda Ali?an). 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - INNOCENCE: SU CANALE 5 AL VIA L’ENNESIMA SERIE TURCA. RISCHIO ASSUEFAZIONE?

