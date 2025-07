Infrastrutture porti regole | il Mezzogiorno può guidare l’Imec ma servono scelte strategiche e concretezza

L’ultima giornata degli European Awareness Days a Napoli ha acceso i riflettori sul futuro delle infrastrutture portuali e sulle strategie necessarie per rilanciare il ruolo del Sud Italia nel commercio globale. Il panel dedicato all’Imec ha sottolineato come, con scelte concrete e visione strategica, il Mezzogiorno possa finalmente guidare le rotte internazionali, risvegliando la sua potenzialità e valorizzando i miliardi di opportunità che lo attendono. È arrivato il momento di agire con decisione.

L’ultima giornata dell’ European Awareness Days promosso da Ecr a Napoli si è chiusa con il panel più atteso: Imec: Uno sguardo al futuro del commercio tra India, Medio Oriente, Mediterraneo e Transatlantico. Un tema importante per una sfida concreta: riportare il Mediterraneo, e con esso il Sud dell’Europa, al cuore delle rotte globali. Foti: “Non si cresce senza infrastrutture. Il Sud è seduto su miliardi”. “Il Meridione è seduto su un pacco di miliardi”, ha esordito il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti. Tra Pnrr e fondi di coesione, il Sud ha a disposizione circa 125 miliardi di euro, equivalenti a cinque leggi di bilancio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Infrastrutture, porti, regole: il Mezzogiorno può guidare l’Imec, ma servono scelte strategiche e concretezza

