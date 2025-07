Infortunio Frattesi novità sui tempi di recupero | c’è questa sensazione sull’inizio del campionato

L’infortunio di Davide Frattesi ha scosso i tifosi dell’Inter, ma le ultime novità sui tempi di recupero offrono un motivo di speranza. Dopo l’intervento chirurgico per una Sports Hernia, il centrocampista nerazzurro è determinato a tornare in campo con rinnovata energia e fiducia. Mentre si avvicina l’inizio del campionato, l’attesa cresce: Frattesi sta riscrivendo il suo percorso di recupero, dimostrando che nulla può fermare la sua voglia di riprendersi il ruolo che gli compete.

Infortunio Frattesi, le condizioni del centrocampista nerazzurro dopo l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto. Tutti i dettagli in merito. Altro che addio: Davide Frattesi non solo si prepara a tornare in campo per l’ Inter, ma punta a farlo con la serenità di chi ha risolto un problema fisico che lo ha tormentato negli ultimi mesi. Il centrocampista nerazzurro, infatti, si è sottoposto ieri a un intervento di Sports Hernia bilaterale presso l’Humanitas di Rozzano. Un intervento che gli permetterà di presentarsi al meglio all’inizio della stagione, senza più alcun tipo di fastidio. La notizia è stata riportata da La Gazzetta dello Sport, che ha anche specificato che Frattesi dovrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu intorno a Ferragosto, in tempo per l’avvio ufficiale della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com