Infestazione di moscerini pizzeria chiusa e 3mila euro di multa

Un episodio che mette in luce l'importanza della corretta igiene nel settore alimentare. Durante un normale controllo di routine, le autorità hanno scoperto una grave infestazione di moscerini nel celebre locale Pizzium di corso Sardegna, portando alla sua chiusura immediata e a una multa di tremila euro. La segnalazione dei clienti si è rivelata decisiva per assicurare la sicurezza dei consumatori e tutelare la qualità del servizio.

Blitz di Asl 3 nel locale Pizzium di corso Sardegna. Durante i controlli è stata trovata un'infestazione di moscerini, dunque la pizzeria è stata chiusa e il titolare ha ricevuto una sanzione di tremila euro. La segnalazione è partita da alcuni clienti, da qui è scattato il controllo tra il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

