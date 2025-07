Infermieri drastico calo di domande in dieci anni Petitti Pd | Stipendi bassi e affitti insostenibili Serve un accordo

Il settore infermieristico sta attraversando una crisi senza precedenti: in dieci anni, le domande ai corsi universitari sono crollate da quasi tre a una per posto. Stipendi bassi e affitti insostenibili contribuiscono a sminuire l’attrattiva di questa professione. Emma Petitti sottolinea come Rimini, con i suoi 192 posti, possa diventare un punto di riferimento, ma è necessario un intervento complessivo per rilanciare il settore e garantire un futuro sostenibile.

Calo delle domande ai corsi universitari di Infermieristica: oggi solo una domanda per posto, dieci anni fa erano quasi tre. Emma Petitti: “Rimini, con 192 posti, qualifica l’offerta formativa del Campus universitario e può diventare riferimento, ma serve intervento complessivo per rendere piĂą. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Petitti (Pd): Laurea infermieristica: a Rimini 192 posti a bando ma professione in crisi; L’Italia inventa di meno: in calo i brevetti nel 2024. Ecco perché e quali sono i settori trainanti; In pensione sempre più tardi: nel 2024 un calo del 12% delle domande.

Rimini, Petitti: “Infermiere, professione in crisi: sosteniamo gli studenti” - Calo iscritti, turn over critico e carriere in stallo: servono fondi mirati e accordi territoriali per sostenere gli infermieri. Secondo chiamamicitta.it

