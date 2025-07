Infermieri carenze e nuovo contratto della sanità sindacati divisi

a respinte, alimentando tensioni e divisioni tra le parti coinvolte. La questione delle carenze di infermieri e le nuove misure contrattuali rappresentano un crocevia cruciale per il futuro del sistema sanitario italiano, chiamato a trovare un equilibrio tra esigenze di riforma e tutela dei professionisti. In questo contesto, il dibattito si infiamma: quale direzione prenderà ora il settore?

Il rinnovo del contratto nazionale per la sanità pubblica, che tra le altre cose prevede l'introduzione della figura dell'assistente infermiere, spacca il fronte sindacale. Se infatti alcune sigle tra cui la Cisl hanno guardato con favore alle proposte giunte, una nutrita frangia le hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

