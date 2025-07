IndyCar Alex Palou sarà protagonista anche in Iowa?

L’adrenalina è alle stelle all’Iowa Speedway, dove il campione Alex Palou si prepara a scrivere un’altra pagina di storia con la NTT IndyCar Series 2025. Il doubleheader di luglio mette alla prova i piloti in due sfide consecutive, tra emozioni e sfide tecniche. Il catino di Newton, con la sua forma singolare, promette spettacolo e suspence, rendendo questo fine mese uno dei più intensi della stagione. La battaglia è ormai imminente, e tutto può ancora succedere.

Il più impegnativo fine del mese di luglio attende i protagonisti della NTT IndyCar Series 2025. Due competizioni in meno di ventiquattro ore sono infatti previste presso l'Iowa Speedway per il primo ed unico doubleheader del calendario. Il catino di Newton si appresta per vivere l'undicesimo ed il dodicesimo appuntamento della stagione agonistica. L'impianto ha una forma molto particolare che per certi versi ricorda il Richmond Raceway. La metratura complessiva è di 0.875 miles (1.408 km), la pendenza delle quattro curve è progressiva ed oscilla dai 12 ai 14 gradi. Il ' The Fastest Short Track on The Planet' ha visto a più riprese imporsi l'americano Josef Newgarden (2022 race-1, 2020 race-2, 2016, 2023 race-1, 2023 race-2), #2 di casa Penske che parte da favorito anche in questo intenso fine settimana.

