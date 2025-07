Individuato il Dna di Kaufmann sul sacco che copriva Anastasia

Un'indagine avvolta di mistero si infittisce: il DNA di Kaufmann è stato individuato sul sacco che copriva Anastasia, collegando in modo inquietante il regista alle scene del crimine. I reperti raccolti dalla Polizia Scientificaa rivelano un profilo genetico maschile, parzialmente riconducibile a Kaufmann, attraverso il profilo della figlia Andromeda. Un dettaglio che potrebbe cambiare le sorti dell’indagine e portare alla luce verità sconvolgenti.

Sui reperti trovati ed esaminati dalla Polizia scientifica - tra cui il telo nero sotto cui è stato trovato il cadavere di Anastasia Trofimova - è stato isolato un profilo genetico maschile che per metà è riconducibile al sedicente regista Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Le tracce genetiche sono state ricostruite attraverso il profilo della figlia Andromeda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Individuato il Dna di Kaufmann sul sacco che copriva Anastasia

