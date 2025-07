Indagine sulla giustizia sportiva Gravina sbotta | Faccia nomi e cognomi

L’indagine sulla giustizia sportiva sta scuotendo il mondo del calcio, con Gravina che non ha paura di sbottare: “Faccia i nomi e i cognomi,” ha tuonato, chiedendo trasparenza e responsabilità. In un contesto dove molte decisioni sono state oggetto di polemiche, il presidente FIGC intenzionato a fare luce su un sistema che necessita di riforme profonde. La domanda ora è: chi saranno i soggetti coinvolti e quali rivelazioni ci aspetteranno?

Indagine in arrivo sull’operato degli organi di giustizia sportiva, l’iniziativa che fa piuttosto rumore: la replica del presidente FIGC Negli ultimi anni, non sono mancati spunti e temi di dibattito sull’operato della giustizia sportiva. Che spesso e volentieri ha lasciato a desiderare, o comunque ha generato perplessità per la gestione differente di situazioni simili tra loro. Indagine sulla giustizia sportiva, Gravina sbotta: “Faccia i nomi e cognomi” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) E’ un momento delicato, storicamente, per il calcio italiano, anche per questo motivo. I verdetti della giustizia sportiva hanno un peso sempre maggiore, per le vicende extra campo e per il loro impatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it