Indagine sulla giustizia sportiva Gravina sbotta | Faccia i nomi e cognomi

L'indagine sulla giustizia sportiva infiamma il dibattito: Gravina, presidente della FIGC, non ha paura di chiedere trasparenza e responsabilità, esortando a fare i nomi e cognomi di chi ha sbagliato. Un richiamo forte alla chiarezza in un sistema spesso messo sotto scrutinio, che potrebbe segnare un turning point nella gestione delle controversie sportive. La domanda ora è: chi avrà il coraggio di rivelare la verità?

Indagine in arrivo sull'operato degli organi di giustizia sportiva, l'iniziativa che fa piuttosto rumore: la replica del presidente FIGC Negli ultimi anni, non sono mancati spunti e temi di dibattito sull'operato della giustizia sportiva. Che spesso e volentieri ha lasciato a desiderare, o comunque ha generato perplessità per la gestione differente di situazioni simili tra loro. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) E' un momento delicato, storicamente, per il calcio italiano, anche per questo motivo. I verdetti della giustizia sportiva hanno un peso sempre maggiore, per le vicende extra campo e per il loro impatto.