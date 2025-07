Incubo stalking sull' autobus nonostante il divieto di avvicinamento si siede accanto all' ex compagna | arrestato

Un episodio inquietante scuote Cesena: un uomo, nonostante il divieto di avvicinamento per stalking, si è seduto accanto all’ex compagna sull’autobus, importunandola per tutta la tratta. La donna, già costretta a rifugiarsi in un bar lo scorso ottobre per evitare le violenze, ora si trova di nuovo nel mirino di quest’ultimo. Martedì 8 luglio, i carabinieri sono intervenuti per interrompere questa escalation di paura e violenza, dimostrando ancora una volta che la tutela delle vittime non conosce pause.

Nonostante un divieto di avvicinamento per stalking è salito sul bus in cui viaggiava la ex compagna per importunarla per tutto il tragitto. Lo scorso ottolbre la donna per sfuggire alle botte era stata costretta a rifugiarsi in un bar. Nel pomeriggio di martedì 8 luglio, i carabinieri di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: stalking - nonostante - divieto - avvicinamento

Stalking, nonostante i divieti esce dal commissariato e torna a impaurire la vittima - Nonostante i severi divieti, lo stalker ha ignorato le restrizioni, tornando a intimidire la vittima.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per atti persecutori nonostante un provvedimento restrittivo, evidenziando l’importanza di denunciare le molestie digitali. ? Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/2025/06/28/viola-il-divieto-di-avvicinam Vai su Facebook

Incubo stalking sull'autobus, nonostante il divieto di avvicinamento si siede accanto all'ex compagna: arrestato; Cesena. Avvicina la ex sull’autobus nonostante il divieto: arrestato 30enne già condannato per stalking e violenza sessuale; Impiegata e stalker. Dopo un breve flirt l’escalation persecutoria.

Impiegata e stalker. Dopo un breve flirt l’escalation persecutoria - Proprio non voleva saperne di accettare che, dopo quel fugace flirt, lui non avesse più intenzione di continuare la ... Scrive msn.com

Alessandro Basciano, ancora niente braccialetto elettronico: lontano Sophie Codegoni si consola a Ibiza con una nuova fiamma - Nonostante il divieto di avvicinamento imposto dopo le denunce di stalking da parte dell’ex compagna, l’influencer ... Secondo msn.com