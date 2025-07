Incredibile Noa Lang colpo di scena sulla trattativa | cosa sta succedendo

In casa Napoli, l’attesa si fa sempre più vibrante: la trattativa per Noa Lang ha subito un colpo di scena inaspettato, lasciando tifosi e addetti ai lavori sgomenti. Mentre il direttore sportivo Manna cerca di gestire l’emergenza, il destino del talento olandese resta appeso a un filo. Cosa sta davvero succedendo? Le prossime ore saranno decisive per svelare il destino di questa intricata vicenda.

Ultim’ora incredibile in casa Napoli, con la trattativa per Noa Lang che ha subito un colpo di scena sorprendente: ecco costa sta accadendo In casa Napoli si continua a lavorare intensamente alla trattativa che porta Noa Lang al Napoli, con una notizia incredibile arrivata nell’ultima ora. Manna, direttore sportivo, è a stretto contatto con le parti per rimediare a quanto accaduto, ma la situazione lascia l’amaro in bocca. La volontà dei campioni d’Italia è quella di chiudere quanto prima il colpo, così da permettere ad Antonio Conte di iniziare già a lavorare con l’innesto sin dal primo giorno di ritiro a Dimaro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Incredibile Noa Lang, colpo di scena sulla trattativa: cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: incredibile - lang - colpo - trattativa

Il Galatasaray fa sul serio per Osimhen “Il Galatasaray vuole chiudere quanto prima per avere Victor Osimhen in rosa.” Lo rivela Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, aggiungendo dettagli fondamentali sulla trattativa in corso tra il club tur Vai su Facebook

Colpo di scena Napoli – Lucca, il segnale non lascia dubbi: le cifre; Lang-Napoli, ci siamo! CorSport: ecco quando può essere ufficiale, decisivo un aspetto; Colpo di scena Napoli – Lucca il segnale non lascia dubbi | le cifre.

Colpo di scena Napoli – Lucca, il segnale non lascia dubbi: le cifre - Novità incredibile sulla trattativa tra gli azzurri e l’attaccante: i tifosi partenopei attendono con ansia. Segnala informazione.it

Il Napoli non si ferma al colpo Lang: due esterni top nel mirino. Retroscena su Sancho - Giovanni Manna sta portando avanti diverse trattative con ambizione e strategia, forte di un team coeso con Antonio Conte e le varie anime della proprietà azz ... Si legge su informazione.it