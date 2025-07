Incidente tra due scooter in via dei Giuliani due feriti

Un violento incidente tra due scooter si è verificato oggi pomeriggio in via dei Giuliani a Trieste, coinvolgendo due persone ferite e lasciando il traffico in tilt. Lo scontro, avvenuto intorno alle 17, è stato provocato da una mancata precedenza e ha causato il grave impatto fronto-laterale. La donna di 55 anni, coinvolta nell’incidente, è stata sbalzata dal veicolo: le sue condizioni sono ancora da valutare, ma la scena ha suscitato grande preoccupazione tra i passanti.

TRIESTE - Violento scontro, intorno alle 17 di oggi 11 luglio, tra due scooter all'altezza del negozio Cad di via dei Giuliani angolo via dell'industria. L'incidente è stato causato da una mancata precedenza. Nell'impatto fronto-laterale è stata sbalzata dal motoveicolo una donna 55enne che ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

