Incidente sulla Strada Statale 18 | ferito giovane centauro

Un giovane centauro rimane coinvolto in un grave incidente sulla strada statale 18, all’altezza del Parco Marinella di Vibonati. La collisione tra il suo ciclomotore Honda SH e una Fiat Punto condotta da una donna ha causato ferite serie al ragazzo, soccorso tempestivamente dai sanitari del 118. La scena, ancora sotto monitoraggio, mette in luce l’importanza di sensibilizzare sulla sicurezza stradale per evitare tragedie come questa.

