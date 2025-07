Incidente sulla provinciale | perde il controllo della moto morto

Un tragico incidente sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi ha spezzato una vita, lasciando la comunità sotto shock. Nella giornata di oggi, venerdì 11 luglio, una moto ha perso il controllo, causando un grave lutto. La vittima, ancora da identificare, non ce l’ha fatta. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica svolta. La sicurezza stradale resta una priorità che non può essere trascurata.

È di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto il pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio, sulla strada provinciale che collega Giovinazzo a Terlizzi.

