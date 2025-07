Incidente sulla Palermo-Sciacca scontro frontale tra un' auto e un camion | ferita una diciannovenne

Un drammatico incidente sulla Palermo-Sciacca ha coinvolto un'auto e un camion, lasciando ferita una giovane di appena 19 anni. L'impatto frontale, avvenuto questa mattina vicino allo svincolo di Altofonte, ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorsi. La ragazza è stata immediatamente trasportata al Civico per le cure necessarie. La comunità si stringe intorno a lei, mentre le autorità indagano sulle cause dello scontro.

Diciannovenne ricoverata dopo un frontale sulla Palermo-Sciacca. Un incidente si √® verificato questa mattina sullo¬†scorrimento veloce, non lontano dallo svincolo per Altofonte, dove si sono scontrati un autocarro e una Hyundai guidata dalla ragazza portata con l'ambulanza al Civico. Dopo il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

