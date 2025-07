Incidente stradale tra due vetture | ferito estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Pistrino, coinvolgendo due vetture e mettendo in evidenza la prontezza dei Vigili del Fuoco di Città di Castello. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarre un ferito dalle lamiere, dimostrando ancora una volta il loro ruolo fondamentale nel garantire sicurezza e salvataggio. La brava squadra dei pompieri ha agito con professionalità, assicurando assistenza immediata e precisione nelle operazioni di soccorso.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:30, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello è intervenuta in località Pistrino, per un incidente stradale avvenuto lungo via Roma. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. I Vigili del fuoco hanno provveduto a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

