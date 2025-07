Incidente nel cortile di una casa a Piossasco | donna cade in un pozzo trasportata in ospedale

Un incidente sorprendente e spaventoso si è verificato questa mattina a Piossasco, quando una donna di 56 anni è caduta in un pozzo profondo circa dodici metri nel cortile di una casa in ristrutturazione. L'episodio, avvenuto all'incrocio tra via Susa e via Cavour, ha suscitato grande preoccupazione e soccorsi immediati. La donna è stata prontamente trasportata in ospedale, ma il mistero sulle cause dell'incidente rimane ancora da chiarire.

Grande spavento nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio 2025, per un'italiana di 56 anni che, entrando nel cortile di una casa di amici in ristrutturazione all'incrocio tra via Susa e via Cavour a Piossasco, è precipitata in un pozzo profondo una dozzina di metri. Verosimilmente è passata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

