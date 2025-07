Incidente mortale perde la vita a 35 anni sulla sua bici elettrica a due passi da casa

Un tragico incidente ha sconvolto San Pietro in Casale, dove un giovane di 35 anni ha perso la vita in un impatto sulla sua bicicletta elettrica. Serghe Vasile, residente nelle vicinanze e padre di famiglia, stava tornando a casa quando si è verificata la tragedia. Un dramma che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle strade, soprattutto nelle zone che conosciamo bene. La comunità si stringe intorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

San Pietro in Casale (Bologna), 11 luglio 2025 – Un impatto devastante quello che, nel pomeriggio di oggi, si è verificato in via Setti a Maccaretolo, frazione di San Pietro in Casale. A perdere la vita il 35enne rumeno, Serghe Vasile. L'uomo viveva, insieme alla compagna e alla figlia piccola di lei, a poca distanza da dove si è verificato l'impatto e stava facendo rientro a casa. Era in sella ad una bicicletta elettrica e stava percorrendo, per l'appunto, via Setti. Erano da poco passate le 17. Nella direzione opposta, sempre su via Setti, arrivava una 51enne alla guida della sua auto. Anche la donna viveva nella via dove si è verificato l'incidente mortale, proprio a poca distanza dall'abitazione del 35enne e della compagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale, perde la vita a 35 anni sulla sua bici elettrica a due passi da casa

In questa notizia si parla di: elettrica - vita - casa - incidente

