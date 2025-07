Incidente mortale a Gualdo Cattaneo scontro tra due auto | muore in ospedale una 55enne

Tragedia a Gualdo Cattaneo, dove un grave incidente tra due auto in località San Terenziano ha spezzato la vita di una donna di 55 anni. Nonostante i tempestivi interventi medici, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Un dramma che scuote la comunità e ci ricorda quanto siano fragili i nostri momenti di serenità. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche di questa tragedia.

Non c'è stato nulla da fare per la donna di 55 anni - le iniziali M.B. - che rimasta vittima di un grave incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi in località San Terenziano, frazione di Gualdo Cattaneo. La donna è deceduta all'ospedale di Perugia dove era stata portata con massima urgenza.

