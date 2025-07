Incidente in scooter tra Mugnano e Calvizzano grave un ragazzo di 15 anni

Un grave incidente si è verificato ieri sera tra Mugnano e Calvizzano, coinvolgendo un ragazzo di appena 15 anni. Dopo aver perso il controllo dello scooter, il giovane è caduto violentemente sull'asfalto, finendo in condizioni critiche. La comunità è sconvolta e si stringe attorno alla famiglia del ragazzo, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

L'incidente si è verificato nella serata di ieri: il 15enne ha perso il controllo dello scooter ed è caduto violentemente sull'asfalto; è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - scooter - mugnano - calvizzano

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - In un tragico evento che ha scosso Ancona, una giovane donna in scooter è stata investita da un'auto al viale della Vittoria.

#Mugnano #Calvizzano Un ragazzo di 15 anni è in gravi condizioni dopo una caduta dallo scooter. L’incidente è avvenuto al confine tra i due comuni. #Cronaca #Incidente #Giovani #Scooter #NotizieCampania #UltimOra #SicurezzaStradale #NanoTV Vai su X

Incidente in scooter tra Mugnano e Calvizzano, grave un ragazzo di 15 anni; Incidente in scooter, grave un 15enne; Incidente a Mugnano, sbanda con lo scooter: ragazzino di 15 anni grave in ospedale.

Incidente in scooter tra Mugnano e Calvizzano, grave un ragazzo di 15 anni - L'incidente si è verificato nella serata di ieri: il 15enne ha perso il controllo dello scooter ed è caduto violentemente sull'asfalto; è ricoverato ... fanpage.it scrive

Incidente a Mugnano, sbanda con lo scooter: ragazzino di 15 anni grave in ospedale - Un grave incidente si è verificato ieri sera lungo corso Italia, al confine tra Mugnano e Calvizzano, nei pressi di Villa dei fiori. Lo riporta msn.com