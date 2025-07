Incidente in scooter grave un 15enne

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio tra Mugnano e Calvizzano, coinvolgendo un 15enne di Marano di Napoli che ha perso il controllo dello scooter. L’impatto violento ha lasciato tutti sconvolti, mentre i passanti, preoccupati, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, pronta ad intervenire per prestare assistenza e stabilizzare il giovane. La sua condizione resta ancora da chiarire.

Ieri pomeriggio un 15enne originario di Marano di Napoli, ha perso il controllo dello scooter rovinando sull'asfalto tra Mugnano e Calvizzano. L'impatto è stato molto forte. I passanti vedendo il giovane a terra hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta una ambulanza del 118 che.

