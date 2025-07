Incidente in corso dei Mille coinvolto uno scuolabus | otto bambini portati in ospedale

Una mattina di paura e preoccupazione in corso dei Mille, dove un incidente tra uno scuolabus e un’auto ha coinvolto otto bambini. L’impatto, avvenuto allo Sperone, ha richiesto l’intervento immediato delle emergenze, con otto piccoli soccorsi in ospedale. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, sperando in una pronta guarigione e in un momento di riflessione sulla sicurezza stradale.

Scontro allo Sperone tra uno scuolabus e un'auto. Paura questa mattina in corso dei Mille dove un pulmino giallo di proprietà del Centro diaconale "La Noce" dell'Istituto Valdese, a bordo del quale viaggiavano otto bambini, è entrato in rotta di collisione con una Opel Corsa. Il gruppo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

